Lucarelli-Capozucca fra Reggiana e Var: «Ora la squadra tiri fuori la giusta ‘cattiveria’»

Conferenza stampa dell’allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, alla vigilia della gara interna contro la Reggiana. Ad affiancare il mister rossoverde, in sala stampa, anche il direttore sportivo, Stefano Capozucca.

Capozucca: «Sono qui perché i risultati non sono dalla nostra parte e mi sembrava giusto, in questo momento, metterci la faccia. Non è giusto che sia solo il mister ad assumersi tutte le responsabilità di questo periodo. La squadra fino ad adesso ha dimostrato una buona organizzazione di gioco e abbiamo disputato partite di livello, a parte la prima. Oggi conta il risultato e con due punti in classifica era giusto essere qui con Lucarelli».

Reggiana crocevia della stagione

Lucarelli: «Arriviamo con il solito spirito di queste ultime partite. Abbiamo voglia di fare risultato, anche se tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Ci serve un po’ più di cattiveria, con quella la nostra classifica sarebbe da doppia cifra. Domani dovremo mettere proprio questo elemento in più. Siamo chiamati a fare uno step ulteriore a quanto fatto».

La delusione di Ascoli

Lucarelli: «Ad Ascoli, dopo il primo gol annullato e il rigore sbagliato, abbiamo continuato a giocare. Abbiamo mollato solo dopo il secondo gol. Ma questo è fisiologico. Sono stati bravi anche loro gestendo la partita, con falli tattici e un po’ di ostruzionismo».

Var ed errori arbitrali

Lucarelli: «Quando ho visto chi era il ‘varista’ ad Ascoli mi sono preoccupato, conoscendo i suoi trascorsi. Il calcio ha 17 regole e queste erano molto chiare prima dell’avvento del Var. Oggi invece con questo strumento è arrivata anche la ‘supercazzola’. Ad un incontro con un arbitro ci è stato detto che se in un contrasto il pallone viene colpito e cambia nettamente direzione non è mai rigore. Poi con il Sudtirol è andata in maniera completamente diversa. Non capisco ormai più questo tipo di calcio, pensando anche ai tifosi che esultano e poi devono rimangiarsi tutto per le decisioni del Var».

Capozucca: «Abbiamo avuto episodi non favorevoli ma abbiamo perso per errori nostri, in particolar a Como dove per due nostri errori abbiamo lasciato punti. Riguardo all’arbitraggio di Ascoli, al direttore di gara non devo recriminare niente. Anche lì ci sono state nostre mancanze. Quindi non voglio dare alibi alla squadra da questo punto di vista. Vero anche che non mi è mai capitato di vedere una squadra giocare così bene e raccogliere così poco».

Il match di sabato al ‘Liberati’

Lucarelli: «Domani mi aspetto di vincere. Non mi interessa sapere come giocherà la squadra. Mi aspetto una Reggiana con il 4-3-1-2 e ho dato ai miei tutte le indicazioni necessarie».

Capozucca: «Mantovani e Viviani sono da valutare. Txus Alba in questo momento non è pronto per giocare ed ha bisogno di tempo. Fisicamente deve migliorare tanto e in questo momento non è in condizione di scendere in campo».