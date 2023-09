Lucarelli: «Con il Como prima di tutto voglio punti». Esperimento Falletti mezzala sinistra

di Gianni Giardinieri

Consueta conferenza stampa di mister Cristiano Lucarelli alla vigila del match che domenica pomeriggio che, allo stadio ‘Sinigaglia’ di Como, metterà di fronte i lariani e la Ternana. Riparte la serie B dopo la pausa dello scorso weekend per gli incontri delle nazionali.

Mercato terminato

«Direi un mercato coerente con quelle che sono le nostre ambizioni. Qualcosa non si è riuscito a fare e rimane un po’ di rimpianto ma è un mercato in linea con il nostro obiettivo».

Sosta

«I quindici giorni li abbiamo sfruttati appieno. Poche volte finisco la settimana soddisfatto di come hanno lavorato i ragazzi. Siamo convinti che ci sarà una crescita fisica della squadra».

Viviani, De Boer, Alba Ramos

«De Boer, se non ho capito male, ha fatto l’ultimo allenamento con la squadra il 3 giugno scorso. Quindi, come Viviani, ha bisogno di tempo per essere pronto. Alba Ramos andrà a giocare con la Primavera per cominciare a mettere minuti nelle gambe. Viviani riempie il ‘buco’ lasciato dalla partenza di Proietti. Mancini di centrocampo non ce ne sono molti, magari Acampora ma non era possibile prenderlo. Ci siamo orientati verso giocatori di piede destro capaci di giocare a sinistra. Resta comunque Pyythia come mancino sinistro di centrocampo».

Esperimento Falletti mezzala sinistra

«È una soluzione su cui abbiamo cominciato a lavorare, soprattutto in considerazione di quelle partite in cui dovremo essere più aggressivi. Cesar è anche contento di provare questo nuovo ruolo. Sono soluzioni che proviamo per avere più varietà di gioco.E’ cresciuto molto nelle letture tattiche e secondo me non è utopistico pensarlo vertice basso nei prossimi anni».

Il Como

«Con Longo, allenatore del Como, ho fatto alcune giovanili della nazionale insieme e siamo amici. Domani metto avanti il risultato, più del gioco. Il fatto è che i giovani hanno bisogno di punti per mantenere alto il proprio livello di autostima. Meriteremmo alcuni punti in più per come stiamo giocando e per l’entusiasmo che vedo nei ragazzi. Il Como gioa un 4-4-2 un po’ sfalsato, con alcuni giocatori che galleggiano tra difesa e centrocampo. Sono una mina vagante del campionato, capaci di fare risultati importanti con grandi squadre. Magari sono un po’ in difficoltà quando devono fare la partita».

Favilli

«Ho otto giocatori in attacco. Alcuni sono più funzionali a partita iniziata e questo è un elemento che gli allenatori considerano molto. Al mio staff chiedo sempre di darmi, per ciascuno, la loro formazione. Lo devono fare il venerdì e poi ancora dopo la rifinitura. È una cosa che faccio da sempre e che mi serve per avere più opinioni possibili. Quasi sempre siamo in disaccordo nell’undici da schierare, questo per dire che abbiamo molte soluzioni».

Campi di allenamento

«Abbiamo fatto un paio di sopralluoghi per ovviare alla temporanea indisponibilità del campo di Narni, che dovremo lasciare il 7 ottobre. Per un mese circa dovremo trovare delle alternative e tra queste abbiamo immaginato anche Acquasparta».