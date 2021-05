Ternana-Perugia: via Bramante e viale dello Stadio interdetti ad auto e pedoni

Era già accaduto il 3 febbraio scorso in occasione della sfida all’Avellino, il match che ha sancito – si era in ‘zona rossa’ – la promozione delle Fere in serie B. Ora, in occasione dell’atteso derby dell’Umbria contro il Perugia, tornano i provvedimenti restrittivi che riguardano non solo viale dello Stadio, ma anche via Bramante, via Pettini e il parcheggio alle spalle della curva Nord.

«Garantire la sicurezza generale»

«Nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Emilio Dario Sensi – è la nota della prefettura -, sono state vagliate le principali misure che le forze dell’ordine impegnate sul territorio, con il fattivo contributo del Comune di Terni, dovranno assicurare per prevenire possibili incursioni delle opposte tifoserie, non solo a tutela dell’incolumità delle singole squadre calcistiche e del loro seguito, ma a salvaguardia della sicurezza generale dei cittadini».

Divieto di circolazione e sosta in via Pettini e strada San Martino

«Nonostante la perdurante assenza del pubblico, legata alle restrizioni ancora vigenti, le misure concordate – spiegano dall’Ufficio territoriale del Governo – mirano principalmente a disciplinare la viabilità in prossimità dello stadio comunale e dell’area dove risiede la squadra padrona di casa, al fine di scongiurare eventuali atti dimostrativi da parte delle tifoserie. In tale contesto, il Comune di Terni – direzione polizia Locale e mobilità, ha adottato un’apposita ordinanza che istituisce il divieto di circolazione e di sosta, con rimozione forzosa dei veicoli, dalle ore 10 alle ore 18 del 22 maggio, lungo entrambi i lati di via Pettini, compresa l’area di parcheggio retrostante la curva Nord, ad eccezione dei residenti».

Viale dello Stadio e via Bramante off limits

«Dalle ore 12 alle ore 19 – aggiunge la prefettura – è inoltre prevista la chiusura al traffico, sia veicolare che pedonale, lungo viale dello Stadio e via Bramante, assicurando in ogni caso l’accesso ai residenti. Saranno come di consueto assicurati i controlli per prevenire possibili fenomeni di assembramento, al fine di mantenere sempre alto il livello di attenzione con l’obiettivo di far rispettare le norme di contenimento del contagio».

Doccia fredda per i tifosi

Nel pomeriggio di venerdì i tifosi della curva Nord, dopo l’iniziativa di giovedì pomeriggio, avevano organizzato un’altra manifestazione di supporto in vista dell’incontro, con appuntamento fissato alle ore 14 ai botteghini dello stadio: «Spingiamo la squadra alla vittoria con la nostra voce ed il nostro sostegno, torniamo ad essere il 12° uomo come purtroppo quest’anno non è stato possibile. Non lasciamoli soli». Poi la ‘doccia fredda’, sottoforma di comunicazione della prefettura.