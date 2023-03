Ternana: tanti tifosi a Genova. Caccia alla svolta positiva dopo lo ‘shock’ dell’andata

di G.G.

Sono già oltre trecento i tifosi rossoverdi che seguiranno la Ternana nella lunga e difficile trasferta di Genova, a cospetto di una formazione, quella rossoblù guidata da Alberto Gilardino, che dopo la netta affermazione casalinga contro la cenerentola Cosenza, cerca il bis contro le Fere di mister Lucarelli. Dimostrazione di affetto e di forte attaccamento alla squadra quello dimostrato con questi numeri dalla tifoseria rossoverde. Numeri sicuramente destinati ad aumentare fino all’immediata vigilia del match.

Punto di svolta. Ora si cerca il riscatto

Undici punti nelle ultime cinque partite per il Genoa, soltanto tre per i rossoverdi. Sulla carta una partita proibitiva e dal pronostico ‘chiuso’: i più importanti bookmakers internazionali quotano a 1,60 la vittoria dei liguri, il pareggio a 3,80 e la vittoria esterna a 6. Dunque tutto sembrerebbe ‘congiurare’ contro la Ternana, non ultimo l’amaro ricordo della partita d’andata al ‘Liberati’ che di fatto ha sancito una svolta nel campionato delle Fere, trasformandolo una cavalcata a tratti inarrestabile (cinque vittorie consecutive) in un andamento a ‘piccolo trotto’. In quella partita, ribaltata dal Genoa solo nel finale grazie anche ad un contestatissimo calcio di rigore per fallo di Iannarilli su Coda, la Ternana ha dimostrato comunque di potersi giocare le sue carte anche di fronte alla ‘corazzata’ rossoblù. Quell’ardore e spessore tecnico dimostrato allora dovrà essere assolutamente riproposto al ‘Luigi Ferraris’, sia perché sarà ancora emergenza infortuni e sia perché, come ha sottolineato Lucarelli nella conferenza post Benevento, la Ternana dovrà cercare di ‘vendicare’ proprio il match di andata.

Fra campo e infermeria

Le ultime dal campo riportano di un Marco Capuano tornato finalmente a lavorare con i compagni mentre hanno svolto lavoro di ‘scarico’ Falletti e Corrado. Ghiringhelli, Donnarumma e Favilli alle prese con terapie e lavoro personalizzato. Per Defendi soltanto terapie in infermeria.