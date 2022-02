A Ferrara incubo Fere: Spal-Ternana 5-1, 10° ko in 25 partite

La Spal non vinceva sul terreno amico da settembre. La Ternana non perdeva in esterna dalla trasferta di Cosenza a fine ottobre. Serie spezzate a Ferrara: gli estensi approfittando di un gruppo rossoverde svagato, confusionario e disattento per vincere 5-1 con il minimo sforzo grazie alle realizzazioni di Mancosu, Melchiorri e Vido. Troppo tardivo il gol di Partipilo nel finale per avere chance concrete di guadagnare almeno un punto: si tratta del decimo ko in campionato per le Fere di Cristiano Lucarelli con i gol incassati che salgono a 40. Da salvare i supporter di fede Fere sugli spalti (hanno continuato a cantare anche alla fine) e poco altro. Sabato pomeriggio al Liberati c’è la capolista Cremonese. Nuovi affondi di Stefano Bandecchi in vista? «Io avrei aggiunto un altro difensore, il campionato è ancora lungo e non vi arrabbiate», la breve dichiarazione/provocazione a caldo via Instagram. Vedremo. Le cinque reti al passivo mancavano in gare ufficiali dall’agosto 2018 in coppa Italia, quando fu il Sassuolo ad infliggerle all’allora team guidato da Luigi De Canio. La zona ‘calda’ resta a debita distanza, così come l’ormai lontano posizionamento playoff.

Palumbo si divora subito gol, poi la Spal punisce



Si gioca ogni tre e giorni, Lucarelli lascia rifiatare Partipilo e Defendi (out per infortunio Falletti e Donnarumma) dando spazio nell’undici di partenza a Capone e Koutsoupias. Dietro c’è Martella e non Ghiringhelli. Pronti, via e la Ternana si divora il vantaggio: affondo di Capone in profondità, assist al centro dell’area per capitan Palumbo e abbaglio tecnico nel calciare solo davanti ad Alfonso, la sfera si alza e l’ottima occasione non viene concretizzata. Le Fere tengono il possesso e al 5′ la difesa dei padroni di casa trema ancora: cross di Martella dalla sinistra e stacco aereo di Mazzocchi che si spegne sul fondo. Tanto rossoverde ma, come si suol dire in questi casi, gol mangiato gol subito. Gli estensi passano al quarto d’ora: lancio di Esposito tra Capuano e Sørensen, Melchiorri elude il fuorigioco per centimetri (il guardalinee segnala l’offside, ma il Var cambia tutto), dribbla Iannarilli e deposita in rete. L’undici di Lucarelli gioca, i biancazzurri pungono in contropiede approfittando di un sistema difensivo in affanno: al 27′ il danese devia in angolo un tentativo sotto misura di Vido. Dietro si balla.

Iannarilli impegnato. Rigore Mancosu, 2-0

Meglio la Spal in questa fase. Al 33′ Iannarilli si deve allungare per bene – sarà corner sul mancino al volo di Crociata al limite dell’area. Ternana in difficoltà. Al 34′ altro episodio che spiana la strada ai padroni di casa perché Koutsoupias, secondo Paterna (con conferma del Var, in effetti è così, poco spiegabile il gesto del centrocampista), tocca con la parte del braccio un innocuo pallone alto in area di rigore: il greco dice che è spalla, ma nulla da fare. Mancosu dal dischetto non sbaglia, è 2-0. Si mette male. La reazione questa volta c’è e nel giro di un paio di minuti le Fere si rendono pericolose prima con Pettinari e poi con un colpo di testa di Sørensen; a sfiorare il gol è pero Palumbo con un tiro di controbalzo da posizione centrale. Non basta. Si va al riposo sul 2-0 per la squadra di Venturato e senza particolare sforzo. In generale la sensazione è di una squadra confusionaria e disordinata, specie nel pacchetto offensivo.

Spal vicina al 3-0. Poi arriva



Si riparte senza cambi e sullo stesso leitmotiv del primo tempo. La Ternana ha il possesso, la Spal le occasioni: al 50′ Iannarilli blocca a tu per tu Vido, giunto con troppa facilità a ridosso della porta. Ed è sempre lui sugli sviluppi di un calcio d’angolo a chiamare alla risposta il portiere ciociaro. Non è aria e Lucarelli di modificare qualcosa inserendo Partipilo e Defendi per Koutsoupias e Capuano. Le Fere non ci sono e gli estensi passano ancora: assist dalla destra di Dickmann, Diakitè è in ritardo e Vido, di fronte a Iannarilli, non sbaglia. Notte fonda. Lo sguardo del tecnico livornese è tutto dire. Subito dopo esce Pettinari, c’è Paghera. Sponda rossoverde c’è solo una conclusione senza troppa convinzione di Mazzocchi. Serataccia.

Brio Partipilo, rosso Diakitè e Spal dilaga



La Spal si addormenta un po’ dietro ed i ragazzi di Lucarelli riescono a timbrare dalle parti di Alfonso: assist di Paghera e facile stacco aereo di Partipilo, alla 6° marcatura stagionale. Occasioni da un lato e dall’altro nel finale. Colombo si divora il 4-1 solo davanti a Iannarilli mentre Alfonso non si fa sorprendere dal tocco ravvicinato di Mazzocchi. Nel contempo sul terreno di gioco ci sono Peralta e Furlan per Capone e Proietti. Fere in dieci negli ultimi dieci minuti perché Diakitè si prende il secondo giallo per bloccare Mora e Paterna sancisce la superiorità numerica a favore dei padroni di casa. Un paio di minuti e il gruppo di Venturato fa poker grazie alla conclusione di volo del neo entrato Da Riva – buona la precisione in diagonale – su un traversone dall’out sinistro. Battute conclusive tutte per la Ternana, ma è troppo tardi: Alfonso nega a Peralta la gioia del gol. Iannarilli non riesce a fare lo stesso con Vido che, con un gran destro a giro, mette il punto esclamativo sul confronto. Incubo Fere.

Il tabellino

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Vicari (c), Capradossi, Celia (66′ Meccariello); Zanellato (66′ Mora, 90+2′ D’Orazio), Esposito, Crociata; Mancosu (66′ Da Riva); Vido, Melchiorri (76′ Colombo). A disposizione: Pomini, Thiam, Amici, Heidenreich, Zuculini, Peda. Allenatore: Roberto Venturato

Ternana (4-3-3): Iannarilli; Salim Diakitè, Sørensen, Capuano (55′ Defendi), Martella; Koutsoupias (55′ Partipilo), Proietti (76′ Furlan), Palumbo (c); Capone (76′ Peralta), Pettinari (67′ Paghera), Mazzocchi. A disposizione: Krapikas, Boben, Bogdan, Ghiringhelli, Mazza, Salzano, Rovaglia. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Daniele Paterna della sezione di Teramo (assistenti Oreste Muto di Torre Annunziata e Andrea Zingarelli di Siena; IV ufficiale Enrico Maggio di Lodi); addetto Var Luca Banti di Livorno, assistente Giovanni Baccini di Conegliano Veneto

Reti: 15′ Melchiorri, 36′ Mancosu r., 62′ e 90+3′ Vido, 83′ Da Riva (S); 75′ Partipilo (T)

Ammoniti: 50′ Mancosu, 37′ Celia (S); 45′ Palumbo, 49′ Koutsoupias, 52′ Proietti, 58′ S. Diakitè (T)

Espulso: Salim Diakitè all’81’ per doppia ammonizione

Calci d’angolo: 5-4

Recupero: 1; 4