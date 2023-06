Ternana, ufficiale il rientro di Andreazzoli. Lucarelli esonerato

C’è l’ufficialità in casa Ternana. La guida tecnica per la stagione 2023-2024 in serie B sarà Aurelio Andreazzoli, già protagonista in rossoverde nell’ultimo campionato prima del ritorno di Cristiano Lucarelli. Quest’ultimo viene invece sollevato dall’incarico insieme al suo staff: «A tutti il ringraziamento per il lavoro svolto ed il più sincero augurio per il prosieguo delle rispettive carriere». Per l’allenatore classe 1953 ed il suo gruppo di lavoro c’è invece «l’augurio di buon lavoro ed un grande in bocca al lupo per la prossima stagione agonistica». Come già noto è confermato il direttore sportivo Luca Leone.

