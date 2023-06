Ternana, Tagliavento: «Nuovo allenatore, ci siamo quasi. Vogliamo una squadra giovane e di qualità»

di Gianni Giardinieri

È un Paolo Tagliavento sereno e al tempo stesso ‘abbottonato’, quello che abbiao intervistato per capire le nuove linee guida in casa Ternana Calcio dopo le dimissioni del presidente Bandecchi e in vista della stagione 2023/2024 di serie B. Con il nuovo e doppio incarico da presidente e amministratore unico, l’ex arbitro sarà chiamato ad un supplemento di oneri e, perché no, anche di onori.

Il nuovo ruolo in società

«Sento il peso della nuove responsabilità che mi aspettano, legate anche alla fiducia che mi ha espresso Bandecchi. Per me è un importante upgrade ed avere carta bianca su tutto il mondo Ternana mi rende orgoglioso».

Direttore sportivo e nodo allenatore

«Luca Leone è confermato nel ruolo di direttore sportivo ed opererà, per quanto attiene alla parte tecnica, in piena autonomia. In settimana contiamo di sciogliere la riserva sul nome del nuovo allenatore e riteniamo probabile l’annuncio già dai primissimi giorni della prossima».

La mission aziendale

«L’obiettivo, che è anche una necessità, è quello di abbassare i costi di gestione, cercando però di rimanere competitivi. Punteremo di più sui giovani, anche dalle serie inferiori, e per questo conto sul lavoro di Leone. Dovremo abbassare il monte ingaggi ma sapendo che in una rosa occorrono anche giocatori di esperienza. Stiamo valutando cosa fare con i calciatori in rosa arrivati in prestito. Vedremo se ci sarà, compatibilmente con le nuove linee guida, la possibilità di riavere qualche ragazzo anche per la prossima stagione»-

Organigramma

«La struttura amministrativa e gestionale della Ternana Calcio non subirà modifiche, anche perché ha dato prova di essere all’altezza dei compiti da assolvere. Non sono previsti nuovi ingressi o nuove figure. Andiamo avanti, e bene, così come siamo».

Ritiro pre-campionato

«Non abbiamo ancora deciso la data definitiva, ma sarà certamente intorno alla metà di luglio, con ritorno a Terni per i primi di agosto. La sede sarà Cascia, ma in una struttura diversa rispetto a quella che ci ha ospitati lo scorso anno».