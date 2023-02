Ternana, Bandecchi: «Ora è in vendita al 50%. Motivo? Sono affezionato»

Qualcuno non abituato a seguire il contesto calcistico ternano che magari penserà che si tratti di uno scherzo. Specie considerando che nel giro di poche ore c’è stato un cambio di rotta abbastanza evidente, anche a livello di comunicati: la notizia arriva da Unicusano – Tag24 nella fattispecie, il sito di informazione che fa capo all’ateneo romano -, da dove fanno presente che il presidente della Ternana Stefano Bandecchi «non vende più la società al 100%. Vuole restare proprietario di maggioranza», si legge nell’articolo a firma Emanuela Valente. Tutto in casa si fa, notizie e passi indietro. «Salta la trattativa per la cessione della società. Il presidente Stefano Bandecchi cambia idea e non vende più al 100%. Il patron rossoverde intende restare proprietario di maggioranza del club. Prenderà in considerazione le proposte di imprenditori che vorranno affiancarlo con l’acquisizione di alcune quote ma non di maggioranza», il breve aggiornamento. E pensare che solo venerdì sera al programma L’Anticipo di UmbriaTv l’imprenditore livornese si era esposto in modo diverso. «Entro sabato la cessione», era stato detto nei giorni scorsi. Non andrà così a questo punto. Con buona pace – magari se ne risentirà parlare più avanti – di Guardascione e Di Lauro.

La cronistoria e il pranzo

Poco dopo arriva la ‘cronistoria’ della decisione con parole virgolettate di Bandecchi stesso: «L’Unicusano intende restare proprietaria al 50%, quindi la Ternana è in vendita al 50% ma non a un solo offerente perché la quota massima per ogni investitore è del 30%. Unicusano resta la capofila e l’azionista di riferimento, ho cambiato idea perché sono affezionato alla Ternana. Poi con i nostri avvocati abbiamo deciso che che il 40/50% della Ternana è congruo con la nostra immagine. Il progetto stadio clinica va vanti come prima». Tag24 spiega poi che «la decisione è stata presa dopo che il presidente Bandecchi ha parlato con l’allenatore della Ternana Andreazzoli, dopo aver ricevuto un messaggio dal calciatore Antonio Palumbo e dopo aver parlato con degli imprenditori locali oggi a pranzo. Ringraziamo tutte le società che erano interessate all’acquisto del 100%, ma ad oggi le cose sono cambiate». La narrazione rossoverde si conclude così: «Il presidente ha deciso che l’Unicusano potrà ad oggi restare nella Ternana al 50% finché la squadra militerà almeno nella serie B. Vanno avanti le trattative per le quote di minoranza e che in tanti si sono fatti avanti».