Fere, clima surreale nel pre Cittadella: «Vorremmo giocare una gara rilassata»

di G.G.

Clima piuttosto surreale quello di oggi in sala stampa, alla vigilia della partita contro il Cittadella, e al seguito della conferenza pre gara di mister Andreazzoli.

Una settimana cominciata con i postumi di un derby perso malamente e proseguita con le innumerevoli esternazioni del presidente Bandecchi in ordine alla cessione della Ternana Calcio. Cessione che appariva imminente fino alla giornata di giovedí, con la Holding ‘Maraja’ del duo Guardascione- Di Lauro in pole position e che invece, nella giornata di oggi, sembra di nuovo in discussione.

Retromarcia

Una retromarcia dettata probabilmente dalla necessitá di trovare riscontro alle garanzie reali che un acquirente deve comunque conferire al venditore in sede di definizione della trattativa. Ora quindi sembra aprirsi una nuova fase, con tutti i potenziali acquirenti di nuovo al nastro di partenza e la non improbabile soluzione di una gestione ‘in continuitá’ almeno fino al termine della stagione. Domani peró sará tempo di Ternana-Cittadella e almeno per qualche ora ci si dovrá concentrare sul campo e su una partita dalle tante insidie e difficoltá. Di seguito le parole di mister Andreazzoli in sede di presentazione del match.

Post derby

«Abbiamo giá messo una pietra sopra al derby. Abbiamo avuto segnali positivi ed altri negativi da questa partita. E per l’ennesima volta siamo stati penalizzati oltre i nostri demeriti. Il gol di Partipilo era onestamente buono mentre il loro vantaggio andava sicuramente annullato per falli su Sorensen e Mazzarani. C’era anche una palla ‘trattenuta’. Abbiamo lavorato tutta la settimana per preparare una gara molto difficile, dentro giorni difficili».

Situazione societaria

«Certi fatti non si possono schivare anche se si cerca di non farsi influenzare. Vorremmo giocare una gara rilassata e con concentrazione. La squadra l’ho vista bene e hanno lavorato al massimo come sempre».

Il campo

«Dobbiamo concentrarci esclusivamente sul campo. In questo campionato non ci sono squadre che si battono da sole. Il Cittadella ha cambiato molto a gennaio e i risultati gli stanno dando ragione. Esce fortificata dalla vittoria con la Reggina, per di piú dopo un doppio svantaggio».

Tre partite in pochi giorni

«Speriamo di recuperare un po’ di energie per queste tre gare e credo che anche qualche ragazzo oggi indisponibile potrá tornare a darci una mano».

Tagliavento e Leone

«Con Luca (Leone ndr) ci vediamo quasi tutti i giorni e naturalmente parliamo di quanto sta accadendo. Stessa cosa con il vicepresidente Tagliavento, con il quale ho parlato un paio di volte. Ho le stesse notizie che avete voi, a volte le trovo anche io sui social».

Donnarumma

«Domani giocherá dal primo minuto».

La classifica

«A Novembre, quando ho deciso di venire a Terni, ero molto accattivato all’idea di venire. Poi le cose sono cambiate e le aspettative, che erano altre, sono cambiate».