Ternano e Valnerina, maltempo e neve mandano in crisi

Per oltre 19 ore – il problema è iniziato alle 17 di martedì e si è risolto intorno alle ore 12 di mercoledì – senza corrente elettrica: il grave disagio ha riguardato una famiglia residente in vocabolo Valleprata di Piediluco (Terni). Succede anche questo in una delle zone del Ternano più colpite dal maltempo – neve in particolare – nella giornata di martedì. Fra Stroncone, Marmore, Piediluco, ‘vecchia’ Terni-Rieti e strade come la ‘Forca d’Arrone’ o quelle che conducono nel reatino, i disagi sono davvero parecchi e riguardano in larga parte la viabilità. Ma non solo, visto che la famiglia di vocabolo Valleprata denuncia: «Il centralino di Terni Distribuzione Elettrica ha squillato sempre a vuoto e dall’azienda non ci sono state comunicazioni, l’ultima risale al 31 dicembre ed è relativa a fatti del 28 dicembre». Problemi non diversi da quelli registrati, appunto, lo scorso 28 dicembre, anche a Terni, connessi in quel caso al forte vento ed alle piogge che avevano portato alla caduta di alberi e blackout in serie.

Situazione complessa

Circa la zona di Marmore e Piediliuco, anche mercoledì mattina forze dell’ordine – in testa la polizia Locale di Terni – e vigili del fuoco hanno dovuto operare per gestire la sicurezza delle strade. Nella zona di Mezzelvetta, nei pressi del bivio per la stazione di Piediluco, si segnala infatti la cadita di piante con conseguenti limitazioni per la viabilità. Disagi analoghi e superlavoro anche lungo la strada che da Marmore conduce alla superstrada Terni-Rieti, nelle zone di Villalago/Forca d’Arrone e in Valnerina. Infine i vigili del fuoco segnalano «qualche frana e piccoli crolli nella serata di martedì anche in zona Otricoli e Amerino. Fortunatamente senza gravi conseguenze».

Cerreto di Spoleto, frazione isolata: ci sono i Forestali

La notte fra il 5 e il 6 dicembre è stata particolarmente critica in Valnerina dove i carabinieri forestali sono stati impegnati nell’aiutare le persone che, residenti nelle frazioni, sono state isolate dalle abbondanti nevicate. «La frazione più colpita è stata quella di Nortosce – riferisce l’Arma – nel comune di Cerreto di Spoleto, in cui gli abitanti sono rimasti senza energia elettrica e isolati nelle telecomunicazioni: senza corrente elettrica sono difatti rimasti con i cellulari scarichi». Per raggiungerla con i mezzi, i carabinieri forestali di Cerreto di Spoleto hanno impiegato quasi un’ora a causa delle condizioni delle strade. Una volta giunti sul posto, hanno riattivato i generatori di corrente e caricato i cellulari dei residenti.

Stroncone e Prati

A Stroncone da martedì si sta vivendo una fase decisamente particolare e impegnativa. Una vera e propria tormenta di neve si è infatti abbattuta, il 5 gennaio, sui Prati. I disagi hanno riguardato i collegamenti elettrici – ripristinati con grande impegno dall’Enel – ma anche la viabilità. Tanta neve è caduta, invadendo le strade – provinciali e comunali – e portando l’amministrazione a decidere per un intervento straordinario nella prima serata di martedì. In campo, per la pulizia delle strade della zona dei Prati, il geometra comunale dei lavori pubblici, alcuni operai, la Protezione civile. Uno sforzo, il loro, pur nell’assoluta esiguità dei mezzi, che ha migliorato la situazione e confermato un impegno in un contesto affatto semplice.

Articolo in aggiornamento