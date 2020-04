Ternano preso con mezzo chilo di cocaina

Altro ‘colpo’ dei carabinieri del comando provinciale di Terni sul fronte della lotta allo spaccio di droga anche in tempo di coronavirus. Dopo l’arresto scattato sabato scorso ai danni di un 41enne del Marocco, che gestiva un vero e proprio market degli stupefacenti nonostante fosse ristretto ai domiciliari nella sua abitazione di via Lombardia, nella giornata di lunedì i militari del nucleo investigativo – con il supporto dei colleghi del comando stazione di Terni – hanno arrestato in flagranza un 35enne ternano (M.R. le sue iniziali), disoccupato.

TERNI, ARMA SCOPRE MARKET DELLA DROGA IN VIA LOMBARDIA

Oltre mezzo chilo di droga

Fermato a bordo del suo crossover in via dell’Argine, in uno dei tanti posti di controllo eseguiti dall’Arma di Terni in tempo di coronavirus, il giovane si è fatto subito notare per una certa agitazione. Dai controlli in banca dati sono subito emersi precedenti specifici per droga: da qui le perquisizioni, personale e domiciliare, condotte dai carabinieri. E infatti nel vano portabagagli del veicolo c’erano quattro involucri di cellophane con dentro ben 540 grammi di cocaina complessivi, oltre a 300 euro in contanti, probabile provento dello spaccio condotto in città. Dopo l’arresto in flagrante, il 35enne ternano è stato condotto in carcere dove ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.