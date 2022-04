Terni, 11enne investito in centro. Individuato lo scooterista: scontata la denuncia

È stato individuato giovedì sera dal personale dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni, e verrà denunciato a piede libero per le ipotesi di reato previste dal Codice della Strada – fuga dopo incidente ed omissione di soccorso – il 19enne ternano (G.M.) le sue iniziali che, in sella ad uno scooter Kimco, intorno alle ore 18.30 dello stesso pomeriggio, in via I Maggio e quindi nel pieno centro storico di Terni, aveva investito un bambino di 11 anni che stava attraversando la strada. Numerosi i testimoni dell’accaduto che hanno in qualche modo agevolato il lavoro di polizia giudiziaria della Locale, anche in considerazione del fatto che, a seguito dell’impatto, il giovane scooterista era anche caduto sull’asfalto. Il bimbo, invece, si trova in osservazione all’ospedale ‘Santa Maria’, dove era stato trasportato dagli operatori del 118 e dove i sanitari gli hanno riscontrato una frattura. Il cerchio investigativo si è pertanto chiuso ed ora spettetà all’autorità giudiziaria decidere quali ulteriori passi compiere sul piano penale, parallelamente agli aspetti risarcitori che riguardano entrambe le parti.

