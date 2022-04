Terni: investe 11enne in centro e scappa. Indagini a tappeto

Un bambino di 11 anni, ternano, è stato investito nel pomeriggio di giovedì in via I Maggio, nel centro di Terni, da uno scooter condotto da un soggetto che si è poi dato alla fuga. Il bambino è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per ricostruire l’accaduto e risalire al ‘pirata’ si sono portati gli agenti della polizia Locale ternana. Numerosi i testimoni che hanno assistito al fatto: da qui si parte per individuare lo scooterista che rischia, concretamente e a maggior ragione se non dovesse presentarsi autonomamente al comando di corso del Popolo, la denuncia a piede libero.

