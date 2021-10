Terni, 16enne pestato dal ‘branco’ in centro. Soccorso dal 118, si indaga

Violento episodio nella prima serata di sabato a Terni, fra porta Sant’Angelo e piazza Dalmazia. Un ragazzo di 16 anni sarebbe stato inseguito e picchiato da almeno altri quattro giovanissimi – probabilmente minorenni – per motivi al momento ignoti.

La ricostruzione

Sul posto, allertati dai passanti che hanno assistito alla scena, sono intervenuti gli agenti della squadra Volante della questura di Terni e, successivamente, i carabinieri del Nor della Compagnia di Terni. Secondo una prima ricostruzione, l’adolescente avrebbe incontrato in centro gli altri ragazzi – che conosceva già – e da lì sarebbe nato un parapiglia con l’inseguimento del 16enne fra porta Sant’Angelo e piazza Dalmazia. Una volta raggiunto, sarebbe stato colpito dal ‘branco’ con calci e pugni. Il gruppetto di aggressori è poi fuggito dalla scena dopo aver compreso che le forze dell’ordine si stavano portando in zona.

Le indagini

Il giovanissimo, che ha riportato contusioni e non sarebbe – fortunatamente – grave, è stato poi soccorso dagli operatori del 118 ed anche dai familiari. Spetterà a quest’ultimi decidere se sporgere o meno denuncia per l’accaduto. Al vaglio della polizia di Stato, sia le testimonianze di chi si è trovato di fronte al violento parapiglia, ma anche filmati video che immortalerebbero l’inseguimento e che potrebbero quindi consentire di risalire all’identità di tutti i coinvolti.