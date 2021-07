Terni, 347 mila euro per chi acquista auto elettriche e ibride

Un ulteriore stanziamento di 347 mila euro per la riapertura del bando pubblico utile all’erogazione di un contributo economico per l’acquisto di auto elettriche o ibride. Il via libera è arrivato mercoledì mattina da parte della giunta comunale di Terni: è destinato ai residenti di Terni e Narni con acquisto che dovrà avvenire a seguito della rottamazione dei veicoli M1 – trasporto persone – a benzina o diesel, da Euro 0 a Euro 4 compreso.

LA RIAPERTURA DEI TERMINI NEL NOVEMBRE 2020

Il contributo

Così come è accaduto per il 2020 il contributo previsto è di 4 mila euro per l’acquisto di veicoli elettrici e 3 mila per quelli ibridi (plug-in o full hybrid): «A breve saranno resi noti tutti i termini del nuovo bando – spiega l’amministrazione in una nota – che deriva da fondi stanziati dal ministero alla Regione Umbria a seguito dell’accordo di programma siglato nel 2018 per contrastare l’inquinamento della conca ternana». Le domande valide presentate per il primo bando furono 180 per un valore di 565 mila euro.