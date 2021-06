Maratona delle Acque Terni – Fotogallery

Sono 440 – tra gare competitive e non, come registrato dal portale Icron – gli atleti che si sono iscritti alla 43° Maratona delle Acque a Terni che, domenica mattina, è scattata da corso Tacito alle 9.30: si è giunti fino alla cascata delle Marmore, poi il rientro al camposcuola per tagliare il traguardo. Una ripartenza per la manifestazione organizzata dall’Amatori Podistica Terni considerando che nel 2020 c’era stato lo stop a causa dell’emergenza Covid-19. Il tutto accompagnato dall’esibizione itinerante – partiti dal Casagrande, punto di ritrovo dei podisti prima dell’avvicinamento verso il centro – degli sbandieratori della Città di Amelia.

TUTTE LE CLASSIFICHE DELLA 43° MARATONA DELLE ACQUE

I vincitori

La 20,5 chilometri competitiva è andata rispettivamente a Massimiliano Di Serio della Polisportiva Atletica Igiglio in 1’19.17 (davanti ad Egidio Serantoni e Giuseppe Minici) e Giovanna Ungania dell’Old Stars Ostia in 1’33.39. In quest’ultimo caso sul podio anche Chiara Benedetti e Celeste Ferrini. Passando alla 7 km affermazione per Jean Marc Louaty Diomande della Iloverun Athletic Terni in 24.59 e la compagna di squadra Manuela Piccini in 27.46.