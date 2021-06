Maratona delle Acque Terni: 500 partecipanti. «Momento di ripresa»

Tutto pronto a Terni per l’edizione numero 43 della ‘Maratona delle Acque’. Dopo lo svelamento della medaglia realizzata dagli studenti del ‘Metelli’, martedì mattina in via Medici – sede dell’Amatori Podistica Terni, società organizzatrice – c’è stata la presentazione della manifestazione aperta sia ad atleti competitivi che a persone con voglia di trascorrere la mattinata di domenica – in relax – tra la natura.

I percorsi del turista e dell’acqua

Sono quattro. Il ‘percorso del turista’ da chilometri – non competitivo – prevede la camminata fino alle cascate delle Marmore (7 chilometri), l’escursione nel parco delle Cascate per un ulteriore km, poi il bus-navetta riporterà i partecipanti al camposcuola Casagrande. Stessa lunghezza e tracciato per quello competitivo da 7 chilometri. C’è poi il ‘percorso dell’acqua’ da 20,5 chilometri sempre con passaggio nel parco, con in più la risalita delle cascate e il tracciato finale immersi nel verde dei boschi. Medesimo discorso per il competitivo – in questo caso gli atleti devono avere i requisiti previsti dalle vigenti norme che regolano le manifestazioni sportive – da 20,5 km. Per i più piccoli ci sono i mini percorsi all’interno del camposcuola Casagrande.

LA BENEDIZIONE DELLA NUOVA SEDE

Il programma



Alle 8 di domenica il raduno al campo di atletica in via Prati, quindi un’ora più tardi la partenza in direzione corso Tacito e alle 9.30 lo start da piazza Tacito. Nel contempo dalle 10 animazione in pista al ‘Casagrande’ per i bambini con il gruppo Metamorfosi e minipercorsi, premiazioni a partire dalle 11. La chiusura è prevista – dipende dall’arrivo dell’ultimo partecipante – alle 12.45. Dalle 15 di sabato spazio all’expò nella sede dell’Amatori Podistica Terni. Alla presentazione hanno partecipato il presidente dell’APT Luca Moriconi, il delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli, l’assessore allo sport Elena Proietti ed il presidente del Dit Leonardo Troiani. Assente – era prevista la partecipazione – il numero uno di Acea ambiente srl Giovanni Vivarelli. In avvio di conferenza c’è stato un breve collegamento con Stefano Mei, numero uno della Fidal nazionale.

La ripartenza ed il segnale

«Un evento speciale – le parole di Moriconi – perché in pochi si possono vantare di passare per la cascata delle Marmore. Ma anche per altri motivi: segna un momento di ripartenza. Veniamo dall’annullamento dell’edizione 2020 e non abbiamo potuto programmare in modo adeguato, ma c’è comunque un grande interesse: ci saranno circa 500 partecipanti in totale, in parte arrivano da regioni limitrofe come Toscana, Marche ed Emilia Romagna. Ma anche Veneto e Lombardia. Per questo abbiamo attivato una convenzione con il Dit per l’accoglienza». Nella fase di ritorno gli atleti correranno – i competitivi – per Larviano e via Ippocrate. Anche la Proietti ha puntato su questo: «Il messaggio è la ripartenza dello sport e l’impatto che ha sul tessuto economico di Terni. Ricordo che incide per un 8-9% sul nostro Pil e in questa fase il Comune deve essere attento a raccogliere le esigenze di associazioni e sportivi».

LUCA MORICONI E LA MARATONA DELLA RIPARTENZA – VIDEO