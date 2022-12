Terni: 44enne trovato morto in casa. Sospetti su un mix letale

Sono in corso indagini da parte dell’autorità giudiziaria ternana in merito alla morte di un cittadino tunisino di 45 anni (M.T. le sue iniziali), trovato senza vita nella tarda serata di lunedì in un’abitazione di via Liutprando, nel quartiere di San Giovanni a Terni. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 45enne, che si trovava a casa di un amico e risiedeva nella zona nord della città. Con loro anche il personale della questura di Terni per avviare le indagini sull’accaduto ed eseguire i primi rilievi, di concerto con il sostituto procuratore Giorgio Panucci, titolare del fascicolo. La salma di M.T. è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli esami che intenderà eseguire per accertare le cause del decesso. Non una morte violenta o causata da azioni esterne, ma il sospetto è che il 45enne si sia spento dopo aver assunto un mix fatale di alcol e metadone. Dinamica tragica e che richiama – con le dovute differenze – quanto accaduto nella notte fra il 6 e il 7 luglio 2020 ai due giovanissimi ternani Flavio e Gianluca, di appena 16 e 15 anni, trovati senza vita nei loro letti dopo aver assunto metadone e bevande alcoliche.

