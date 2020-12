Terni, 45enne trovato morto: l’ombra della droga

Un uomo di 45 anni originario della Lombardia è stato trovato morto, nel tardo pomeriggio di lunedì, all’interno di un’abitazione nella zona di San Valentino, a Terni. Forte il sospetto che all’origine del decesso vi sia una dose letale di droga, probabilmente eroina, visto il ritrovamento nella camera da letto – dove è stato individuato il corpo senza vita del 45enne – di una siringa. L’uomo, inutilmente soccorso dagli operatori del 118, non era noto alle forze dell’ordine e non è chiaro perché si trovasse a Terni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante e della sezione antidroga della squadra Mobile di Terni per avviare le prime indagini sull’accaduto, coordinate dal pm Camilla Coraggio. Accertamenti che puntano anche a comprendere cosa si sia inettato l’uomo e l’eventuale provenienza dello stupefacente.

