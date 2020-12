Terni, violenze in casa fra droga e metadone: arrestata una 22enne

Una triste storia di droga e violenze, culminata nell’arresto di una 22enne ternana, tossicodipendente, per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre. Vicenda che ha portato anche alla denuncia di un amico della ragazza per resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto – ma si tratterebbe solo dell’ultimo episodio di una lunga serie – è avvenuto domenica sera a Terni, in un’abitazione in zona Cospea.

La segnalazione al 112

Intorno alle 19.15 è arrivata una segnalazione ai carabinieri di Terni, relativa ad una lite familiare. Giunti sul posto, i militari del comando stazione di Terni venivano avvicinati da una donna ternana di 54 anni che rivelava il dramma: la figlia 22enne gravata da problemi di droga e con cui convive, era andata in crisi di astinenza, aggredendola e rompendo varie suppellettili nell’appartamento familiare. Una volta entrati nella camera da letto della ragazza, i militari si sono resi conto subito del forte stato di agitazione e, oltre a provare a lasciare l’abitazione, ha ripreso ad insultare e minacciare la madre.

Degrado e violenza

In quel momento, mentre i carabinieri provavano a calmarla, dal bagno della casa è uscito un giovane – amico della 22enne – con una vistosa macchia di sangue vivo sul braccio. In tasca, nella felpa, aveva due flaconcini di metadone e una siringa usata e sporca di sangue. Tutto materiale poi sequestrato per i sucessivi accertamenti. La situazione a quel punto è precipitata: la ragazza ha iniziato a spintonare e strattonare i carabinieri che hanno dovuto fare ricorso ad una seconda pattuglia del Nor in ausilio. Al culmine del parapiglia, la 22enne si è scagliata con violenza contro la madre, dandole uno schiaffo e facendo battere la testa contro una porta. Bloccata, ha poi continuato – fuori di sé – a prendere a calci, schiaffi e sputi i militari, supportata anche dall’amico.

Arrestata

Alla fine i due giovani sono stati condotti in caserma dove è stato possibile accertare come fatti del genere non erano affatto nuovi, ma andavano avanti da tempo: la 54enne ternana viveva di fatto in un clima costante di terrore per la propria incolumità, fortemente segnato dalla problematica-droga della figlia. Anche presso il comando di via Radice la 22enne ha continuato a dare in escandescenze ed alla fine si è reso necessario anche l’intervento del 118 per le cure del caso. Al termine degli accertamenti è stata arrestata in flagrante per ‘maltrattamenti in famiglia’ e ‘resistenza a pubblico ufficiale’ e tradotta nel carcere di Perugia Capanne. Per questo secondo reato, l’amico è stato denunciato a piede libero.