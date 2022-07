Terni: 49enne trovato morto in una baracca in zona Gabelletta. Indaga la polizia

Tragica scoperta nella prima serata di lunedì a Terni, in strada del Mulino, in una zona denominata ‘delle Pasine’ a Gabelletta. Vigili del fuoco, operatori del 118 e polizia di Stato – con personale della squadra Volante e della Gabinetto di polizia Scientifica – sono intervenuti presso un annesso agricolo, in aperta campagna, per il sospetto che ci fosse qualcuno all’interno. E infatti, dopo l’apertura del lucchetto con cui la porta era stata chiusa, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di un ternano di 49 anni, M.P. le sue iniziali. A lanciare per primo l’allarme che ha fatto partire le ricerche, sarebbe stato un conoscente dell’uomo. Sull’accaduto sono subito partite le indagini della polizia di Stato, con il coordinamento della procura della Repubblica di Terni: obiettivo è risalire alle cause del decesso, ignote al momento. Secondo una prima ricostruzione, la morte del 49enne – anche in ragione dello stato della salma – risalirebbe a diversi giorni prima il ritrovamento e non sarebbe legata ad azioni violente o esterne. In attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, appaiono scontati l’autopsia e gli esami tossicologici di rito, così come un’approfondita analisi del telefono dell’uomo che potrebbe contenere elementi utili a ricostruire le sue ultime ore di vita.

Articolo in aggiornamento

LE FOTO