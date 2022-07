Terni: morto da giorni nella baracca. Indagini sull’overdose

Da almeno tre giorni, giaceva senza vita in quella baracca di strada del Mulino, in una zona denominata ‘delle Pasine’ a Gabelletta. Un annesso agricolo in un contesto di campagna, ma che vede la città a due passi, chiuso dall’esterno con un lucchetto: dettaglio che rientra a pieno titolo nelle cose da chiarire fino in fondo.

Dramma

Questa la cornice della tragica scoperta avvenuta nella prima serata di lunedì, in zona Terni nord, dove il 49enne ternano M.P., coniugato e padre di famiglia, è stato trovato morto – e in avanzato stato di decomposizione, anche in ragione del forte caldo di questi giorni – dopo che i vigili del fuoco hanno forzato il lucchetto in questione.

Chi indaga

Sul posto si sono portati gli operatori del 118, gli agenti della squadra Volante della questura – unitamente a personale del Gabinetto di polizia Scientifica – e il personale del 115 per il supporto alle operazioni. Immediato il via alle indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Terni.

Ipotesi overdose

La prima ipotesi, stante anche il ritrovamento di diverse siringhe in quello spazio chiuso e profondamente degradato, è che il decesso sia avvenuto per una overdose di droga. Sul punto, anche il telefono del 49enne – oltre alle testimonianze già acquisite e da acquisire – potrebbe contenere elementi utili alle indagini in corso, per ricostruire le sue ultime ore di vita.

Un ritrovo

Come accennato, quell’anneso agricolo, segnato da una situazione igienica particolarmente compromessa, presenta elementi che fanno pensare ad un ritrovo abituale dove, anche in ragione della presenza di una piccola cucina e di un giaciglio, è possibile trascorrere qualche ora ma pure qualche giorno. Ulteriore elemento da capire, in questo senso, è perché il 49enne ternano sia finito lì e, ovviamente, se insieme ad altre persone.

Autopsia ed esami tossicologici

La salma dell’uomo è ovviamente a disposizione dell’autorità giudiziaria ternana per le determinazioni del caso – titolare del fascicolo è il pm Elena Neri – a partire dall’autopsia e dagli esami tossicologici che verranno disposti. Dopo i rilievi sul posto, è stata trasferita presso l’obitorio dell’azienda ospedaliera di Perugia.

