Terni: 58enne investito da moto in via Piermatti

Incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì fra via Proietti Divi e via Piermatti, a Terni. Una moto Triumph Tiger con in sella un 45enne ternano (S.M.) è finita contro un pedone – il 58enne ternano P.P. – intento ad attraversare la strada. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale. Anche il motociclista è finito al pronto soccorso con lesioni – sembra – meno serie del pedone. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni, nucleo radiomobile e ufficio incidenti, e gli operatori di Area Sicura.

