Terni: a Cospea c’è già chi è sulle barricate per la nuova strada

C’è ‘movimento’ a Cospea, da parte di diversi residenti che intendono opporsi al progetto stradale che nelle scorse settimane ha visto la scelta di una delle quattro alternative proposte. A breve, infatti partirà una raccolta di firme da parte di chi tale prospettiva: «Il progetto – spiegano – devastaerà l’assetto attuale del quartiere. Faranno entrare mezzi pesanti a ridosso delle abitazioni, scavando ‘trincee’ per costruire collegamenti viari praticamente ‘sotto le finestre’. Tutto ciò per attuare un vecchio progetto che aveva ben altro modo di essere in quanto utilizzava un tracciato stradale lungo un percorso pianeggiante e collinare, lontano dalle abitazioni. Dopo lo scempio e la ‘cura’ di rumore e gas tossici – attaccano – ci affacceremo alle finestre per ‘godere’ di un traffico veicolare che assorbirà tutto quello che scorre da anni a nord della città. Di fronte a questa prepotenza, sta pericolosamente montando la rabbia e lo sconforto. Per risparmiare, dicono, è stato approvato un progetto che fa passare sotto le finestre un traffico pesante di tipo autostradale: praticamente tir, autocarri e mezzi di trasporto vari, laddove prima si coltivava e si giocava. Tutto – concludono i residenti contrari all’intervento – è stato fatto saltando ogni logica e ogni buonsenso. Ma soprattutto non è stata minimamente informata l’opinione pubblica, che oltre allo schiaffo si è presa anche un calcio».

Condividi questo articolo su