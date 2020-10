Adeguamenti sismici scuole Terni, parte gara per progettazioni

C’è da sbrigarsi e nemmeno poco perché il termine ultimo per l’aggiudicazione è fissato al 31 dicembre. Restano poco più di due mesi e mezzo per partire e non perdere la chance lanciata dal Miur in merito agli interventi di adeguamento sismico di numerosi edifici scolastici del territorio: i tecnici del Comune di Terni hanno ultimato la documentazione utile per affidare i lavori – sopra soglia comunitaria, ci sarà una procedura aperta – riguardanti sette strutture per un valore totale stimato di 2 milioni di euro.

LA OBERDAN E IL PROBLEMA PALESTRA

Dalle verifiche ai progetti. Chi riguarda

Le opere saranno effettuate dopo le verifiche di vulnerabilità sismica – 27 gli edifici di Terni che hanno beneficiato dell’iniziativa del Miur – sviluppate a partire dal 2018. In avvio di 2020 poi lo stesso ministero ha trasmesso le linee guida per la ‘fase due’, vale a dire la progettazione definitiva ed esecutiva per gli adeguamenti da mettere in atto con servizi tecnici di ingegneria e architettura: sono coinvolte la media De Filis (via Antiochia), Da Vinci (via Lanzi), l’edificio di via XX Settembre 57 (compresa la palestra), l’ala vecchia e nuova della Vittorio Veneto (via Annunziata e via della Caserma), l’elementare Oberdan (via Tre Venezie), la De Amicis (viale Curio Dentato e via Claudio, entrambe le parti) e la Mazzini di via Carrara. L’appalto è suddiviso in sette lotti (si va da un minimo di 228 mila euro ad un massimo di 330) e c’è la possibilità che tutti possano essere aggiudicati ad un singolo offerente: il via libera arriverà a favore sulla base dell’importo più vantaggioso e del rapporto qualità/prezzo.

L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CARDUCCI

Quattro mesi per il lavoro



I servizi dell’appalto comprendono inoltre la redazione della relazione geologica. Una volta affidata la progettazione, gli aggiudicatari avranno a disposizione 135 giorni complessivi per la consegna del servizio: 90 per il definitivo ed i restanti 45 per l’esecutivo. Discorso a sé per l’effettivo adeguamento: l’importo stimato totale per i sette edifici è superiore ai 18 milioni di euro. Di certo non se na parla per il breve periodo.