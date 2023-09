Terni: al CLT due giorni con il padel ‘aziendale’ nazionale e la novità pickleball

Dal 29 al 30 settembre prossimi in via Muratori a Terni, presso la ‘Padel arena’ del Circolo Lavoratori Terni, si svolgerà il ‘1° Challenge nazionale CSAIn di padel per le aziende’ organizzato da CSAIn (Centri sportivi aziendali industriali) in collaborazione con il CLT, nell’ambito del progetto ‘SOS – Sport opportunità di salute’. L’evento, di livello nazionale, vedrà la partecipazione di aziende come Arvedi AST, EATech Srl, Edison Play, Clod Srl, Pro Kennex Srl, Chiesi Group, Collegio Villoresi San Giuseppe Srl, Sport Innovation Hub, Novalux, Crac (Circolo sziendale ricreativo del Comune di Cosenza) e Cedas Avio Brindisi. L’organizzazione della prima edizione sarà a cura del Circolo Lavoratori Terni e di Arvedi AST. Ben 33 le coppie iscritte che giocheranno in due giornate: il 29 settembre ci sarà la fase 1 a gironi ed il 30 settembre la fase 2 con tabelloni a eliminazione diretta.

Il pickleball

Negli stessi giorni, dalle 10 alle 19, istruttori certificati CSAIn presenteranno a sportivi ed appassionati anche la nuova disciplina del pickleball. Le regole sono semplici e il gioco è facile da imparare, ma può trasformarsi in un gioco veloce, appassionante e competitivo con l’organizzazione di tornei anche a livello internazionale. È uno sport divertente che combina molti elementi di tennis, badminton e ping-pong ed i colpi sono simili a quelli effettuati negli altri sport di racchetta. Per assistere al torneo l’ingresso è libero mentre la prenotazione è necessaria per il pubblico che vorrà provare gratuitamente il pickleball, sia di singolo che in doppio. Per prenotare, inviare una e-mail a [email protected].