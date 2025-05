Prende il via la prevendita dello spettacolo ‘Sognando l’Operetta – Tour’ in programma il 29 luglio al’anfiteatro romano di Terni. L’evento, unitamente alle novità che caratterizzano l’organizzazione mel suo insieme, è stato presentato lo scorso 29 aprile presso la biblioteca comunale di Terni (QUI IL LINK). I biglietti sono disponibili sul circuito TicketItalia (https://ticketitalia.com/sognando-l-operetta-tour?search=sogn) e, a Terni, nelle rivendite Biglietteria Terni Centro (corso Vecchio 227), Bacco e Tabacco (via Francesco Mancini 19 A/B), Tabaccheria Valentina (via del Rivo 264). Di seguito la locandina ufficiale.