Terni, Alessio Foconi campione d’Europa a Cracovia

Alessio Foconi sul tetto d’Europa, ennesima soddisfazione internazionale per lui. L’atleta ternano che si allena al Circolo Scherma Terni ed in forza all’Aeronautica Militare è campione a Cracovia in compagnia di Tommaso Marini, Daniele Garozzo e Filippo Macchi: straordinaria coesione e forza per il gruppo azzurro del fioretto.

Il percorso

L’Italia è entrata direttamente nei 16esimi di finale affrontando la Danimarca. Man mano Foconi e compagni hanno eliminato l’Ungheria e la Gran Bretagna, quindi la sfida per l’oro al cospetto della Francia: per i transalpini nulla da fare, trionfo azzurro per 45-39. Punti preziosi anche in ottica di Parigi 2024 e ora per il ternano il mirino è puntato su Milano: è qui che a luglio ci saranno i mondiali.