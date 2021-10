Terni, altra rapina col casco in testa. Questa volta in profumeria

Un’altra rapina da parte di un soggetto relativamente giovane e con in testa un casco da motociclista. Dopo quella compiuta martedì sera ai danni della tabaccheria di via Milazzo, venerdì – più o meno nello stesso orario – nel mirino c’è finita la profumeria Sergnese di via Mazzini, a Terni. Anche in questo caso il soggetto sarebbe entrato nel negozio indossando un casco nero con visiera integrale e, senza esibire armi, avrebbe perentoriamente invitato la commessa – senza violenza né minacce – a consegnargli il denaro presente in cassa. La donna, spaventata, ha obbedito e poi il rapinatore è fuggito dalla scena. Sarebbe, ma si tratta di primi elementi, di nazionalità italiana. Il bottino ammonterebbe a poco più di 200 euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante e della polizia Scientifica per avviare le indagini sull’accaduto, per molti aspetti analogo a quanto già avvenuto nella tabaccheria del quartiere di San Giovanni. Se la mano sia la stessa o meno, spetterà agli inquirenti dirlo, nella speranza che riescano a dare un nome ed un volto al reponsabile del grave fatto. Magari con l’aiuto di qualche telecamera pubblica o privata presente in zona.

