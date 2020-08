Terni, altro colpo del ladro in bici: vittima una 82enne

Altro furto con strappo a Terni, dopo quello avvenuto lunedì pomeriggio in piazza Europa ai danni di una signora poi soccorsa dai passanti e dal 118. Questa volta il fatto è accaduto martedì mattina in piazzale Bosco, nei pressi dell’ex Centro Multimediale. Vittima un’anziana di 82 anni che si è vista avvicinare da un soggetto in bici che le ha strappato il girocollo che aveva con sé. La donna, spaventata, non avrebbe comunque riportato ferite nell’azione. Le modalità del tutto analoghe a quanto accaduto lunedì a due passi da palazzo Spada, fanno ipotizzare che il protagonista dello scippo possa essere lo stesso, probabilmente straniero. Al vaglio degli inquirenti – sul fatto di martedì indagano a tappeto i carabinieri della Compagnia di Terni – ci sono anche le immagini registrate da alcune telecamere di sicurezza presenti in zona.

Condividi questo articolo su