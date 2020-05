Terni, ancora calcinacci dall’ex palazzo sanità

In attesa della messa in sicurezza, aggiudicata dalla Usl Umbria 2 nei giorn scorsi, dal palazzo ‘ex sanità’ di via Muratori/via Vico, piovono ancora calcinacci. L’ultimo intervento in ordine di tempo è scattato mercoledì mattina a seguito della segnalazione di un passante che ha notato dei pezzi di intonaco a terra. Non risultano persone né veicoli coinvolti nell’ennesima caduta – avvenuta dalla facciata lato Clt – e sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale ed i vigili del fuoco di Terni. Quest’ultimi hanno provveduto a delimitare, come meglio potevano, gli spazi ‘a rischio’ come meglio potevano, incluse alcune transenne prestate dal Circolo Lavoratori Terni. Ciò in attesa dell’intervento degli addetti dell’ufficio Protezione Civile del Comune di Terni, atteso nel primo pomeriggio, nel momento in cui vi sarà personale reperibile disponibile.

