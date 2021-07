Terni, nuove ‘torri’ rete 5G: Iliad sceglie la zona del cimitero

di S.F.

Non solo Wind, Tim e Vodafone, già partite da mesi per i vari progetti per l’installazione di impianti per le telecomunicazioni tra zona stadio, Ast e Gabelletta. L’ultima in ordine di tempo ad aggiungersi è Iliad Italia S.p.A., pronta a sviluppare la sua ‘torre’ per il sistema 5G: l’area è già stata individuata e si trova a pochi passi dall’ingresso del cimitero monumentale di Terni. Come da prassi il materiale è stato inviato al Comune e all’Arpa per le valutazioni del caso.

LA ‘TORRE’ A GABELLETTA

Cosa è previsto

L’impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare prevede una stazione radio base da realizzare – il progettista è l’ingegnere Diego Barbarelli – su un terreno privato in strada Madonna del Monumento, adiacente al cimitero: la struttura – se ci saranno le autorizzazioni del caso – avrà un palo portantenne polgonle con palina sommitale da 28 metri, con rastrelliera portacavi e, a terra con quota rialzata di un metro, spazio al cabinet outdoor, il quadro 5G, antenna Gps e punto luce.

ZONA STADIO MOLTO RICHIESTA

Il segnale

Iliad punta così a garantire la copertura del segnale con l’installazione dei sistemi 5G700 Mhz, Umts900 Mhz, Lte 1800, Lte 2100, Lte 2600 e 5G 3700 Mhz. Al Comune e ad Arpa, per specificare meglio il progetto, ha scritto anche il procuratore speciale della società milanese, Andrea Longari. La fornitura di energia elettrica sarà derivata – l’ipotesi – con un cavidotto interrato di circa 200 metri rispetto al palo presente lungo la strada in questione.