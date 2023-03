Soddisfazione in terra orvietana per la tennista ternana Angelica Raggi. Domenica ha trionfato al 6° torneo Open Bnl valido come prequalificazioni agli Internazionali d’Italia del Foro Italico a Roma: per lei, numero 530 del Wta, la vittoria è arrivata dopo aver sconfitto in finale 7-6 7-6 Alessandra Mazzola, numero 810 al mondo. L’evento si è svolto al Tc Open Orvieto. A premiarla il delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli.

