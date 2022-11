Terni, Anita Pazzaglia campionessa italiana in terra romana. La gioia della 20enne

Dall’operazione al legamento crociato e al collaterale di un anno fa al trionfo odierno. Un gran weekend per la ternana Anita Pazzaglia al PalaPellicone di Ostia, dove nel weekend si è svolto il campionato italiano a rappresentative regionali di karate con sfide nel kumite e nel kata: la 20enne ha conquistato la medaglia d’oro nell’evento nazionale che ha coinvolto le classi senior, junior e cadetti, selezionati dai responsabili dei centri tecnici tra le società sportive. «Oggi, nello stesso palazzetto, ho ritrovato finalmente le sensazioni di gara pre infortunio, se non migliori. Contenta di far parte di una regione che, seppur piccola, mi ha permesso di crescere di giorno in giorno e spero di averla rappresentata al meglio, per me e per tutti i ragazzi della squadra», la gioia della Pazzaglia per il risultato conseguito. Si è imposta nel kumite over 18 categoria -55 chili su Elisa Gafforelli (Lombardia), Alessia Taglio (Piemonte) e Giulia Ghilardotti (Emilia Romagna). Circa 400 gli atleti protagonisti in terra romana.

Condividi questo articolo su