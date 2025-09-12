Si sono svolte venerdì a Terni, in occasione dell’apertura della 3° festa di Alternativa Popolare al parco della Passeggiata, le premiazioni del primo ‘memorial Ilaria Sula’, intitolato alla studentessa 22enne ternana uccisa a fine marzo, a Roma, dall’ex fidanzato. Una cerimonia toccante, aperta dalla fiaccolata a cui hanno preso parte i familiari di Ilaria e seguita da momenti di vicinanza, testimonianze e anche un minuto di raccoglimento che ha unito tutti. Le società sportive partecipanti, i loro atleti e tecnici, i rappresentanti di Alternativa Popolare e tanti comuni cittadini hanno voluto manifestare ancora una volta vicinanza e affetto a una famiglia così duramente colpita, ricordando e tramandando i valori del rispetto, contro ogni forma di violenza. Di seguito il video e le foto della cerimonia.

