Terni: approdo in Forza Italia? L’ex assessore Nichinonni ci pensa

Colloqui e contatti: sarà il tempo, poi, a dire se ‘il matrimonio s’ha da fare’ o meno. L’ex assessore comunale Lucio Nichinonni, dimessosi lo scorso 6 novembre dalla giunta Bandecchi, sarebbe vicino all’approdo in Forza Italia. Il diretto interessato per il momento glissa, non conferma, ma il corteggiamento degli ‘azzurri’ – ora alle prese anche con la fase congressuale – sarebbe già a buon punto. Nichinonni, stimato consulente del lavoro e nome di fatto nuovo per il mondo politico locale, è uscito dall’esecutivo di palazzo Spada senza sbattere la porta. A metterci un po’ di pepe sono stati altri, come il vice sindaco Riccardo Corridore che lo ha pungolato in un paio di passaggi, accusandolo – velatamente – di non aver saputo tenere il ritmo dell’attuale amministrazione. Per ora, insomma, si è rimasti al fioretto. Chissà se Nichinonni piazzerà la stoccata. Dopotutto Alternativa Popolare e Forza Italia, pur meno lontani di altri, al momento a livello locale sono su posizioni distanti. E l’eventuale approdo farebbe senz’altro rumore.

