Area cani Centurini: siringhe e rifiuti

L’area cani di viale Centurini è stata progettata e realizzata nel giro di poche settimane. Gestione affidata ad un comitato attraverso una convenzione specifica con il Comune: anche qui, a pochi passi da vocabolo Staino e da quel noto ‘tunnel dei rifiuti’ di via dell’Argine, negli ultimi giorni i cittadini hanno iniziato a notare qualcosa che proprio non può andar giù. Vale a dire siringhe – non un singolo caso – e sporcizia varia sia fuori che dentro la recinzione, in una circostanza trovata sotto la panchina: «Succede la notte, resta aperto, il lucchetto c’è solo per un’entrata», spiega una cittadina. Inciviltà e passaggi non desiderati anche qui.

GENNAIO 2020, L’AVVIO DEI LAVORI PER L’AREA

NOVEMBRE 2019, VIA LIBERA AL PROGETTO DA 20 MILA EURO