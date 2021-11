Terni: arrestato, ha l’obbligo di firma e continua a spacciare. Di nuovo in manette

Un 29enne originario dell’Albania – D.B. le sue iniziali – domiciliato a Terni e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagrante giovedì sera, nella zona di borgo Bovio, dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Terni. Il giovane, sottoposto ad obbligo di firma per un altro arresto scattato ad ottobre, è stato sorpreso dai militari mentre cedeva una dose di cocaina ad un ternano di 42 anni, anche lui conosciuto dalle forze di polizia. Quest’ultimo festeggiava il compleanno proprio giovedì sera ma l’Arma gli ha rovinato la ‘festa’: si è ritrovato con un’altra segnalazione in prefettura come assuntore di stupefacenti. Le perquisizioni domiciliare e personale nei confronti del 29enne hanno fatto emergere la presenza altre due dosi di cocaina – per un peso di circa 2 grammi – già confezionate e pronte per lo spaccio, oltre a 45 euro in contanti. L’udienza di convalida dell’arresto è stata fissata per la giornata di venerdì.

