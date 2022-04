Terni: auto contro bici in via Proietti Divi. In ospedale un 47enne

Incidente stradale nella tarda mattinata di domenica all’altezza della rotatoria fra strada del Gioglio e via Proietti Divi, a Terni. L’impatto è stato fra una bicicletta con in sella il 47enne ternano D.V. ed un’autovettura, una Volkswagen Golf condotta dal 66enne A.O.. Ad avere la peggio è stato il primo, soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale: sempre cosciente durante le operazioni, le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. È lo stesso ciclista a rimarcare la pericolosità di quel punto: «Il mio appello è al sindaco Latini perché in quella rotatoria, a chi va in bici, nonostante vi sia un percorso apposito e riservato, le auto non danno mai la precedenza. Ci sarebbe potuta scappare la tragedia ma, fortunatamente per me, questa volta non è stato così». Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

