Terni, auto contro bici in viale Brin: 86enne in ospedale

Incidente stradale nella tarda mattinata di sabato in viale Brin, a Terni, nei pressi di piazza Bruno Buozzi. L’impatto è stato fra una bicicletta con in sella un uomo di 86 anni – G.S. le sue iniziali – ed un’autovettura Nissan Juke con al volante una 32enne originaria della Bielorussia e residente a Terni (A.D.). Ad avere la peggio è stato l’anziano, finito a terra e soccorso dal 118: trasportato in ospedale per accertamenti, le sue condizioni non sono gravi. Sul posto per la gestione della viabilità e la ricostruzione della dinamica del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale ternana.

