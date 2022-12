Terni: auto contro moto in via XX Settembre. Centauro 42enne in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì all’incrocio fra via XX Settembre e strada di Santa Filomena, a Terni. L’impatto è stato fra un’autovettura condotta da un uomo di 72 anni – G.G. le sue iniziali – ed un motociclo con in sella un 42enne (R.S.). Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, finito a terra dopo il violento impatto con il veicolo: è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’. Avrebbe riportato delle fratture agli arti inferiori e il casco, con il parabrezza dell’auto che è stato sfondato, ha sicuramente evitato lesioni ancora più gravi. Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell’incidente ci sarebbe una mancata precedenza da parte dell’autovettura.

