Terni, auto contro scooter all’obelisco: ferita una donna

Incidente stradale nella prima serata di mercoledì, all’altezza della rotatoria Lancia di Luce (obelisco di Arnaldo Pomodoro), a Terni. L’impatto è stato fra una Skoda Octavia condotta da una donna ed uno scooter con in sella una donna di mezza età. Quest’ultima, finita a terra, è stata soccorsa dagli operatori del 118 per le cure del caso: le sue condizioni non preoccupano. Sul posto per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro si sono portati gli agenti della squadra Volante della questura.

Condividi questo articolo su