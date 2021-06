Autovelox Maratta a Terni in funzione dal 10 giugno: limite 60 km/h

Ci siamo, c’è la data e non si torna indietro. Dopo l’approvazione nella primavera 2020 del progetto definitivo per l’installazione, il rinvio dell’attivazione e le fake-news circolate in città gli autovelox in via Lessini – lungo la strada ‘Marattana’ – stanno per entrare in funzione: accadrà da giovedì 10 giugno come deciso dal Comune di Terni. L’obiettivo è quello di rendere più sicura una delle arterie di collegamento più trafficate della città, dove gli incidenti negli ultimi anni nono sono mancati. C’è chi tuttavia, sponda cittadinanza, pensa che sia solo un modo per ‘far cassa’.

Velocità massima 60 km orari



«Si tratta due strumenti – la nota di palazzo Spada – che saranno opportunamente segnalati e che monitoreranno entrambe le carreggiate, in direzione Terni e in direzione Narni, ed entrambe le corsie per ciascuna carreggiata. La velocità massima consentita è di 60 chilometri orari. Il nuovo autovelox è stato posizionato per controllare e limitare la velocità dei veicoli sull’asse stradale interessato con l’obiettivo di garantire maggior sicurezza alla circolazione stradale e di ridurre l’incidentalità spesso causata proprio dall’eccesso di velocità, agevolata dalle caratteristiche delle carreggiate. Complessivamente, secondo i dati rilevati dalla polizia Locale, nell’asse stradale in uscita e in entrata a Terni che comprende anche via Lessini, negli ultimi quattro anni si sono verificati 46 incidenti con 18 feriti e un morto». Le procedure e le verifiche di funzionalità sono state completate in questi giorni come informano gli assessorati alla viabilità e alla polizia Locale.