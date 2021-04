Terni, autovelox lungo la Marattana: c’è una data per l’accensione

Dopo tanta attesa – l’approvazione è della primavera del 2020 – e anche qualche fake news via Whatsapp, c’è una data ipotetica per l’entrata in funzione dei ‘temuti’ autovelox di via Lessini (ovvero la strada Marattana). Salvo modifiche dell’ultimo momento, i dispositivi – due, uno per ciascun senso di marcia – dovrebbero entrare in funzione lunedì 3 maggio. In tal senso il confronto è ancora attivo in seno all’amministrazione comunale, ma ci sono elementi ragionevoli per ritenere che quella, alla fine, possa essere la data scelta. La decisione di installare i dispositivi in via Lessini – che controllano in maniera puntuale le velocità di transito dei veicoli e nessun altro ‘parametro’ – nasce anche e soprattutto dalla volontà di rendere più sicura un’arteria stradale caratterizzata, per lungo tempo, da velocità elevate ed incidenti sin troppo frequenti, alcuni dei quali gravi. Il passo è stato seguito, non poteva essere altrimenti, anche da polemiche sulla presunta volontà del Comune di Terni di ‘fare cassa’, anche se nei tavoli istituzionali l’esigenza relativa alla sicurezza stradale ha trovato ampie convergenze, visto anche il dato statistico dei sinistri. Un altro autovelox – ma qui i tempi sono ancora incerti – dovrà essere installato anche in via Alfonsine, direzione via Narni, in base ad una delibera ancor più datata, risalente al 2019.

