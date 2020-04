Autovelox a Terni, mirino su via Lessini

In un contesto normale è una delle direttive cittadine più trafficate visto che collega la zona di Maratta all’area più centrale di Terni. Siamo in periodo di emergenza sanitaria per il covid-19 e in via Walter Lessini la circolazione di auto è ovviamente molto limitata rispetto al consueto: è qui che il Comune ha intenzione di procedere con una novità, in entrambi i sensi di marcia.

VIA ALFONSINE, VIA LIBERA ALLA 2° POSTAZIONE

MULTE 2019, ACCERTAMENTO DA OLTRE 6 MILIONI PER IL 2019

Il controllo

In arrivo – non a stretto giro comunque – ci sono due autovelox per il controllo della velocità. Il primo step è previsto per giovedì mattina con l’approvazione del progetto definitivo: le postazioni, al termine dell’iter e delle varie procedure, è previsto che siano posizionate all’altezza dei distributori di carburante. Già di recente il Comune si era mosso per attivarne uno nuovo in via Alfonsine, in direzione via Narni.