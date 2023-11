Terni: ‘banda’ continua a creare problemi in centro. Nella notte scattano le manette per uno di loro

Un’altra serata di ‘passione’, quella fra sabato e domenica, nel centro di Terni. Fra via Lanzi, via Fratti, via Faustini, largo don Minzoni. Protagonista, secondo quanto appreso, il ‘solito’ gruppo di giovani di origini nordafricane che nella serata di giovedì aveva creato più di un problema ad un locale/ristorante di via Croce Santa, con l’intervento della vigilanza Securpool – che aveva evitato il peggio – e quindi delle forze dell’ordine. Nella tarda serata di sabato la situazione ai danni del locale in questione si è più o meno riproposta. Visto che è stato di nuovo ‘visitato’ dalla banda di giovani magrebini, soliti consumare cose portate da loro, litigare, creare disagio ai clienti, picchiarsi e mettere in atto condotte pesanti per chi si trova lì a lavorare o a trascorrere una serata di svago. Di fronte alle ripetute molestie del gruppetto, la decisione della titolare sarebbe stata quella (sic) di chiudere in anticipo l’attività rispetto all’orario, serrando interni e gazebo. Nel frattempo la situazione è finita all’attenzione degli operatori Securpool che, coordinandosi con le forze di polizia – in particolare polizia Locale e polizia di Stato – presenti in zona, hanno monitorato il gruppetto di ‘esagitati’. Che a ondate e spostandosi fra le vie della zona, hanno continuato nelle loro condotte moleste, a volte violente, comunque problematiche. Alla fine, anche su segnalazione dei cittadini, uno dei protagonisti della situazione è stato fermato, perquisito – ha reagito anche contro le forze dell’ordine – e ammanettato dalla polizia di Stato, con la Volante che, una volta sopraggiunta intorno alle 1.30, lo ha condotto in questura. Nessuno si è fatto male durante lo svolgersi dei fatti, ma la banda in questione continua a rappresentare un elemento critico di cui chi tutela la sicurezza, dovrà farsi prima o poi carico.

