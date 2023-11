Terni: tensione in via Lanzi, rissa e fuga dopo l’intervento dei vigilantes

Momenti concitati giovedì sera, poco dopo le ore 22, in via Lanzi, nel centro storico di Terni. Alcuni soggetti – uomini e donne – sembra di origine nordafricana, hanno iniziato a dare in escandescenze, picchiandosi fra di loro per motivi al momento ignoti. Il tutto sarebbe avvenuto nei pressi di un locale/ristorante e – fortunatamente – solo in parte all’interno dello stesso. A un certo punto sarebbero volate anche delle sedie e la situazione è sembrata degenerare pesantemente, anche per il timore che fra i coinvolti ci fossero persone armate di coltelli. Così non è stato perché gli operatori della vigilanza privata Securpool, impegnati nel pattugliamento del centro cittadino a seguito dell’intesa siglata con l’amministrazione comunale di Terni, si sono precipitati sul posto e i protagonisti del fatto sono fuggiti nelle vie limitrofe. Poi sono intervenuti polizia Locale di Terni – che ha verbalizzato l’accaduto -, carabinieri e polizia di Stato. Per il locale in questione si può parlare di ‘pericolo scampato’ perché, come messo nero su bianco dalla titolare nel rendere dichiarazioni alle forze di polizia, non si sono registrate conseguenze pesanti solo grazie alla tempestività dei vigilantes. Ma ora le indagini mirano a ricostruire l’accaduto e ad accertare protagonisti e ragioni della rissa.

