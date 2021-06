Terni, bar Campacci: contratto firmato

di S.F.

La previsione di un mese fa era di sottoscrivere il contratto il 14 maggio, come annunciato nel corso della III° commissione. In realtà sono trascorse ulteriori settimane ed alla fine il cerchio per l’affidamento novennale in uso e gestione del bar al parco dei Campacci di Marmore è stato chiuso lunedì 8 giugno a mezzogiorno: ora, a distanza di tre mesi dall’aggiudicazione definitiva del bando di gara alla società cooperativa Alis, si possono iniziare le sistemazioni necessarie – non poche – per la riapertura della struttura. Non prima della consegna delle chiavi, l’ultimo step ‘burocratico’ da perfezionare.

4 MAGGIO, L’ANNUNCIO IN COMMISSIONE: «SI FIRMA IL 14 MAGGIO»

A MARZO L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

23 FEBBRAIO, L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Firma e lavori

Si chiude così una vicenda – al netto dei problemi degli anni passati tra Tar e ricorsi per le demolizioni – iniziata il 3 dicembre 2020 con la delibera di giunta per l’avvio dell’iter di gara. Per i prossimi nove anni a gestire l’immobile da 49 metri quadrati commerciali e l’adiacente terreno da 1.300 mq sarà l’Alis per un importo annuo da 12.601 euro: starà a loro garantire l’apertura – quest’anno sono già stati persi dei mesi chiaramente – quantomeno da maggio ad ottobre e la manutenzione ordinaria/straordinaria dell’area. A firmare l’atto sono stati il segretario generale del Comune Giampaolo Giunta, la dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci e il presidente dell’Alis, Stefano Notari. L’attenzione ora si sposta su un’altra storia complessa e con una buona quantità di polemiche, il campeggio. Ci sarà da attendere il 22 giugno.