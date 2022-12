Terni, battaglia sul corridoio di flottaggio a Piediluco: ricorso Fic inammissibile

di S.F.

Atto depositato il 23 luglio 2019 in seguito alla delibera dell’esecutivo Latini. Poi il rinvio sancito nel dicembre 2021 e ora, a distanza di tre anni e mezzo dall’atto Fic, c’è la sentenza di merito del Tar Umbria: il ricorso della Federazione italiana canottaggio contro le risultanze della conferenza di servizi per la realizzazione del corridoio di flottaggio al lago di Piediluco è inammissibile.

Il motivo di scontro

In sintesi la Federazione si era attivata – coinvolti gli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano e Lorenzo Maria Cioccolini – per bloccare la realizzazione del corridoio di flottaggio a Piediluco. Palazzo Spada aveva dato il via libera dopo gli incendi boschivi del 2017 e l’indicazione dell’ex prefetto Paolo De biagi: all’epoca non c’era la segnaletica specifica di pericolo né tantomeno il divieto di navigazioni in occasioni del genere. E dunque il Comune si è mosso per creare un passaggio da 2 chilometri di lunghezza e 90 metri di larghezza utile al servizio antincendio sulle acque della frazione ternana. Il timore della Fic era che tutto ciò potesse interferire con l’attività sportiva. Ora c’è l’esito. Consiglio di Stato in vista? Alla conferenza di servizi parteciparono il Mibac, la Regione, il Parco fluviale del Nera, Provincia e Autorità di bacino del distretto idrografico dell’appennino centrale. A difendere il Comune ci ha pensato Paolo Gennari.