Terni, borgo Rivo: questore chiude bar per venti giorni

Tanto tuonò. Dopo le chiusure disposte nel 2016 e 2017 – licenza sospesa sempre per il ritrovamento di stupefacenti nascosti nel biliardino del locale -, giovedì 9 luglio il questore di Terni, Roberto Massucci, ha sospeso per venti giorni la licenza del bar di piazza della Meridiana, a borgo Rivo, oggetto mercoledì sera di controlli della polizia di Stato con la denuncia di un 27enne ternano per coltivazione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Il motivo

La misura è stata applicata – spiega la questura – ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico di leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato eseguito da personale della divisione di polizia ammininistrativa e sociale della questura, insieme alla squadra Volante. «In altra occasione – afferma la nota di via Antiochia – sempre con l’ausilio di una unità cinofila, erano state trovate sette dosi di cocaina nascoste all’interno di un peluche esposto negli scaffali del bar».